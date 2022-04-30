Samsunda 220 aydır devam eden mevlid

Program hakkında konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Bu güzel beraberliğimize vesile olan, emeği geçen ve programa katılan herkese teşekkür ediyorum. Bizler böyle birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece Allah'ın izniyle hiç kimse bize bir şey yapamaz ve memleketimize zarar veremez. Şehit ailelerimize, gazilerimize sağlık sıhhat diliyoruz. Emniyet çalışanlarımıza, ordumuza başarı diliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.