Samsun'da 19 Mayıs şöleni! Türk Yıldızları havada nefes kesti, gökyüzü kırmızı beyaza büründü!

19 Mayıs'ta bir milletin küllerinden doğduğuna işaret eden Dağlı, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan istiklal meşalesi ile bir milletin var olma mücadelesine giden yol aydınlanmış, kendisini bağımsızlığa adamış milletimiz de gösterilen bu yolda ona eşlik etmiştir." diye konuştu.