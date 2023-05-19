Samsun'da 19 Mayıs şöleni! Türk Yıldızları havada nefes kesti, gökyüzü kırmızı beyaza büründü!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yılı, kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları havada nefes keserken, gökyüzü adeta kırmızı beyaza büründü.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
19 Mayıs'ta bir milletin küllerinden doğduğuna işaret eden Dağlı, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan istiklal meşalesi ile bir milletin var olma mücadelesine giden yol aydınlanmış, kendisini bağımsızlığa adamış milletimiz de gösterilen bu yolda ona eşlik etmiştir." diye konuştu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın, gençlere emanet edilen Cumhuriyetin başlangıç adımının ve bu ilk adımdaki enerjinin gençlerden bulunduğunun nişanesi olduğunu anlatan Dağlı, konuşmasını şöyle sürdürdü: