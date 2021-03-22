Samsun günlük Covid-19 vaka sayısı ile rekor kırdı artışın nedeni belli oldu!
SAMSUN rekora koşmaya devam ediyor. Vaka sayısının patladığı kentte ekipler alarmda. Öte yandan Covid-19 testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı olduğu kişileri filyasyon ekiplerine eksik bildirdiği, bu durumun da vaka sayılarında ciddi artışa neden olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 13-19 Mart tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il, bir kez daha Samsun oldu.
Samsun Valiliği'nce kentte artan Covid-19 vaka sayıları ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı oldukları kişileri filyasyon ekiplerine bildirmediğine dikkat çekilen açıklamada, "Temaslı listesini eksik verdiği, bunun da vaka sayılarında ciddi artışları beraberinde getirdiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Belirtilerin başlangıcından iki gün öncesine kadar temas ettiğiniz kişileri kendilerini takip etmeleri için bilgilendirmeniz ve filyasyon ekiplerimize de temaslı listesini kimseyi atlamadan vermeniz salgınla mücadelede hayati önem taşıyor.
Lütfen; hepimizin sağlığını korumak için gece-gündüz demeden sahanın her alanında görev alarak, titizlik, özveri ve fedakarlıkla virüsün izini süren filyasyon ekiplerimize destek olalım.