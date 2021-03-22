Samsun günlük Covid-19 vaka sayısı ile rekor kırdı artışın nedeni belli oldu!

Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı oldukları kişileri filyasyon ekiplerine bildirmediğine dikkat çekilen açıklamada, "Temaslı listesini eksik verdiği, bunun da vaka sayılarında ciddi artışları beraberinde getirdiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Belirtilerin başlangıcından iki gün öncesine kadar temas ettiğiniz kişileri kendilerini takip etmeleri için bilgilendirmeniz ve filyasyon ekiplerimize de temaslı listesini kimseyi atlamadan vermeniz salgınla mücadelede hayati önem taşıyor.