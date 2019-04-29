Samsun Atakum'da cinsel organını millete gösteren sapık serbest
Samsun'un Atakum ilçesinde 6 farklı kadına cinsel organını gösterdiği iddia edilen 38 yaşındaki A.A. adlı şüpheli, olaya şahit olan bir kadının ihbarı etmesi ile polis tarafından yakalandı ancak serbest bırakıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde 6 farklı kadına cinsel organını gösterdiği iddia edilen 38 yaşındaki A.A. adlı şüpheli, olaya şahit olan bir kadının ihbarı etmesi ile polis tarafından yakalandı. Nöbetçi mahkemede suçlamaları kabul etmeyen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlının cinsel saldırı ve taciz suçlarından 5 suç kaydı bulunuyor.
Samsun’un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen olayda, iddialara göre A.A. adlı bir kişi sahilde yürüyüş yapan 6 farklı kadına cinsel organını göstererek taciz etti. A.A’nın yaptıklarını gören bir kadın polisi arayıp şikayetçi oldu.
İhbar üzerine harekete geçen Denizevleri Polis Merkezi’ne bağlı bekçiler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A, suçlamaları kabul etmeyerek, kadınların kendisini yanlış anladıklarını ileri sürdü. Nöbetçi mahkeme ise, ‘cinsel saldırı’ ve ‘taciz’ suçlarından hakkında 5 suç kaydı bulunan A.A’yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.