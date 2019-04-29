Samsun Atakum'da cinsel organını millete gösteren sapık serbest

Samsun'un Atakum ilçesinde 6 farklı kadına cinsel organını gösterdiği iddia edilen 38 yaşındaki A.A. adlı şüpheli, olaya şahit olan bir kadının ihbarı etmesi ile polis tarafından yakalandı. Nöbetçi mahkemede suçlamaları kabul etmeyen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlının cinsel saldırı ve taciz suçlarından 5 suç kaydı bulunuyor.