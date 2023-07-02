'Samsak Döveci' Elif Buse Doğan'a silah zoruyla konser verdirmişler! SMA hastası çocuğu bağış kavgası
'Samsak döveci' şarkısıyla tanınan Elif Buse Doğan, konser ücretini alamadığı için mahkemelik olduğu organizatör Fatih Gül tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Savcılığa yansıyan olayla ilgili şok ayrıntılar...
Şarkıcı Elif Buse Doğan, konser ücretini alamadığı için mahkemelik olduğu organizatör Fatih Gül'ün katıldığı magazin programında hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu ileri sürdü.
Nisan 2022'de organizatör Fatih Gül ile bir konser anlaşması imzalayan Doğan, konser ücretini alamayınca icra yoluyla tahsilat yaptı. Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına çıkan Fatih Gül de şarkıcı hakkında bazı iddialarda bulundu.
Organizatör Fatih Gül, "Sahneye çıkmaktan vazgeçti. İkna ettik. Aldığı parayı SMA hastası çocuğa bağışlayacağını söyledi fakat onu da yapmamış" dedi.
Elif Buse Doğan ise yaşanan gelişmelerin ardından şu açıklamayı yaptı: "Fatih Gül, konser ücretimi ödemediği gibi kardeşime silahını göstererek tehdit etmiştir. SMA'lı bebeğe de bağışımı yaptım."