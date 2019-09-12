Şampiyon'un yıldızı Tolgahan Sayışman'da morlukları gören Almeda Abazi isyan etti
Şampiyon dizisinin başrolü Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, isyan etti.
TRT 1 Ekranlarında yayımlanacak olan Şampiyon dizisinin başrolü için sıkı bir boks antremanı yapan Tolgahan Sayışman'ın sırtında oluşan morlukları ifşa eden Almeda Abazi, isyan etti.
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, TRT ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizisi Şampiyon için boks dersleri almaya başladı. Derslerde vücudunda ciddi yaralar oluşan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, Instagram hesabından isyan etti.
Eşinin vücudunda oluşan morlukları gören Almeda Abazi, fotoğraf paylaşarak "Tamam boks dedik, dizi dedik, odur budur şudur dedik. Kabul! Ama bu ne? Kocamı ne hale getirdin Şampiyon!" dedi.
Sayışman, dizide oğlu Güneş için ringlere dönmek isteyen Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nı oynayacağı dizi de bir ilki de yaşamıştı.