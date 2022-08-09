Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'in favorisi...
Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Spor Toto Süper Lig'de 2022 - 2023 sezonunun ilk haftası tamamlandı. Oynanan maçlar sonrası Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ilk haftayı 3 puanla kapatırken, Fenerbahçe son dakikada bulduğu golle beraberliğe razı oldu. Karşılaşmaların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi.
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İlk hafta oynanan maçların ardından güncellenen şampiyonluk oranları ve Süper Lig'in favori takımı...
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İstanbulspor - 1500
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Ümraniyespor - 1000
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