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Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'in favorisi...

Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'in favorisi...

Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'in favorisi...

Spor Toto Süper Lig'de 2022 - 2023 sezonunun ilk haftası tamamlandı. Oynanan maçlar sonrası Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ilk haftayı 3 puanla kapatırken, Fenerbahçe son dakikada bulduğu golle beraberliğe razı oldu. Karşılaşmaların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi.

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Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'in favorisi...

İlk hafta oynanan maçların ardından güncellenen şampiyonluk oranları ve Süper Lig'in favori takımı...

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Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'in favorisi...

İstanbulspor - 1500

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Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'in favorisi...

Ümraniyespor - 1000

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