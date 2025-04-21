Şampiyonluğa son 6 hafta! İşte kalan maçlar...

GALATASARAY, BODRUM'U 2 GOLLE GEÇTİ!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından puanını 77'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.