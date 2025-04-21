Şampiyonluğa son 6 hafta! İşte kalan maçlar...
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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta geride kalırken artık ligin bitimine 6 hafta kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk mücadelesinde iki takımın kalan maçları ise merak konusu oldu.
Süper Lig’in tamamlanmasına 6 hafta kala şampiyonluk yarışı devam ederken iki ezeli rakibi kalan haftalarda zorlu maçlar bekliyor.
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GALATASARAY, BODRUM'U 2 GOLLE GEÇTİ!
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından puanını 77'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.
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FENERBAHÇE, KAYSERİ'YE TAKILDI!
Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 2 puan yitirdiği haftada zirvedeki puan farkı 5'e çıktı.
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SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR
İki takımında kalan son maçlarında fikstürü şu şekilde...
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