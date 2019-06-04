Şampiyonlar Ligi'ne mayo ile sahaya girip maça damga vuran Wolanski'ye büyük şok!
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham ile Liverpool arasında oynanan maçta sahaya girerek tüm dikkatleri üzerine çeken Kinsey Wolanski hayatının şokunu yaşadı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool-Tottenham finalinin en çarpıcı dakikaları, Rus model Kinsey Wolanski'nin sahaya girdiği anlardı.
113
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool-Tottenham finalinin en çarpıcı dakikaları, Rus model Kinsey Wolanski'nin sahaya girdiği anlardı.
213
Ünlü YouTuber sevgilisi Vitaly Zdorevetskiy'nin kurduğu yeni porno sitenin reklamını yapmak için sahaya atlayan Wolanski, kısa sürede dünyanın gündemine oturmayı başardı.
313
Sahaya girmeden önce Instagram'da 350 bin civarında takipçisi olan Rus model, "Hayat yaşamak içindir, sonsuza dek hatırlayacağın çılgınca şeyler yap" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
413