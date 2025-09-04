Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a kötü haber! İlk 8 şansı yok denecek kadar az
Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın kupa 1'de oynayacağı lig maçları simüle edildi.
Football Meets Data'nın Devler Ligi'nde ilk 8 ve ilk 24'e kalacak takımları belirlemek için simüle ettiği lig aşamasında Sarı-kırmızılı takımın sıralaması şaşırttı.
İLK 8 İHTİMALİ EN YÜKSEK TAKIM ARSENAL
Ünlü veri sitesi, ilk 8'e girme ihtimali en yüksek takım olarak yüzde 74 oranla Arsenal'i belirledi.İngiliz devinin lig aşamasını ilk 24'te bitirme olasılığı ise yüzde 99 olarak verildi.
GALATASARAY'IN RAKİBİ LİVERPOOL 2'NCİ
İlk 8'e girme ihtimali en yüksek ikinci takım olarak ise Galatasaray'ın da rakibi olan Liverpool tahmin edildi. Kırmızıların ilk 8'e girme olasılığı yüzde 68 olarak verildi.
GALATASARAY'IN İLK 8'E GİRME ORANI YÜZDE 5
Galatasaray'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 29. sırada bitireceği tahmin edildi.Sarı-kırmızılıların lig aşamasını ilk 24'te bitirme ihtimali yüzde 46, ilk 8'de bitirme ihtimali ise yüzde 5 olarak verildi.