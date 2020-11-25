Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir, Manchester United'a boyun eğdi
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinde Manchester United'a konuk olan temsilcimiz Başakşehir, 90 dakikanın sonunda 4-1'lik skorla mağlup oldu. Manchester United'a galibiyeti getiren goller; Bruno Fernandes (2), Rashford (P) ve James'ten geldi. Başakşehir'in tek golünü frikikten Deniz Türüç attı. Bu sonucun ardından; ev sahibi Manchester United 9 puanla liderliğini sürdürürken; temsilcimiz Başakşehir ise 3 puanla son sırada kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenilen Başakşehir, grupta 3 puanla son sırada kaldı.
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Manchester United'a galibiyeti getiren goller 7 ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada penaltıdan Rashford ve 90+2. dakikada James'ten geldi.
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Başakşehir'in tek golünü 75. dakikada frikikten Deniz Türüç attı.
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Turuncu-lacivertli takımın Edin Visca ile bir şutu da direkten döndü.
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