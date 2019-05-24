Şampiyonlar Ligi finalinde sahne Asturia Girls’ün
UEFA, İspanya’nın Madrid kentindeki Şampiyonlar Ligi finalinde Ukraynalı müzik grubu Asturia Girls’ün performans sergileyeceğini açıkladı.
Asturia Girls İngiltere’nin Liverpool ve Tottenham takımlarını karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak.
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Müzik grubu, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi banttan çalınmasına alışık olunan ikonik marşı kendi üslubunca notalara dökecek.
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Karşılaşma Atletico Madrid’in stadyumu olan Wanda Metropolitano Stadyumu’nda 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
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22.00'de başlayacak maç sonrası Avrupa futbolunun en büyüğü belli olacak. Asturia Girls devre arasında da performans sergileyecek.
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