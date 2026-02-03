Şampiyonada ortalık birden karıştı! Milli atletler saç saça baş başa kavga etti!
Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'na milli sporcular Tuğba Danışmaz ve Sedef Çevik'in kavgası damga vurdu. İki milli atlet saç saça baş başa kaga etti. Kavga sırasında antrenör Cüneyt Yüksel ile Danışmaz'ın erkek arkadaşı Arda Eriş de yumruklaştı.
İstanbul’da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, spor tarihine geçecek talihsiz bir kavgaya sahne oldu. Üç adım atlama branşında rekabet eden Avrupa dereceli milli sporcular Tuğba Danışmaz ve Sedef Çevik, pistte saç saça baş başa kavga etti. Sporcuların diskalifiye edildiği olay, antrenör ve teknik kurul üyelerinin de karışmasıyla büyüdü.
Yarışma sırasında Avrupa ikincisi unvanına sahip Tuğba Danışmaz ile Avrupa yedincisi Sedef Çevik arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışmanın kısa sürede fiziksel temasa dönüşmesiyle, iki milli atlet saha ortasında kavgaya tutuştu. Salondaki izleyiciler ve diğer sporcular, milli formayı taşıyan isimlerin birbirine girdiği anları şaşkınlıkla izledi.
Antrenör ve eski atlet yumruklaştı
Gerginlik sadece sporcularla sınırlı kalmadı. Olay esnasında Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Teknik Kurul Başkanı ve antrenör Cüneyt Yüksel ile Tuğba Danışmaz’ın saha kenarında bulunan erkek arkadaşı, eski atlet Arda Eriş arasında yumruklu kavga çıktı. Saha kenarının bir anda karışmasıyla şampiyonaya ara verildi.
Üst düzey yöneticiler araya girdi
Salonda infial yaratan olay, TAF Başkanı Ahmet Karadağ, Asbaşkan Ayşegül Baklacı ve ENKA Spor Genel Müdürü Ekrem Ay’ın müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı. Kavga eden tarafların birbirlerinden adli olarak şikâyetçi olmadıkları bildirilirken, disiplin kurulu hemen harekete geçti.