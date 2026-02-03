Şampiyonada ortalık birden karıştı! Milli atletler saç saça baş başa kavga etti!

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, spor tarihine geçecek talihsiz bir kavgaya sahne oldu. Üç adım atlama branşında rekabet eden Avrupa dereceli milli sporcular Tuğba Danışmaz ve Sedef Çevik, pistte saç saça baş başa kavga etti. Sporcuların diskalifiye edildiği olay, antrenör ve teknik kurul üyelerinin de karışmasıyla büyüdü.