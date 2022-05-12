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Şampiyon Trabzonspor ilk transfer bombasını patlattı! Beşiktaş'ın yıldız ismi Trabzon'la anlaştı

Şampiyon Trabzonspor ilk transfer bombasını patlattı! Beşiktaş'ın yıldız ismi Trabzon'la anlaştı

TRABZONSPOR, yılın ilk transfer bombasını patlattı. Beşiktaş'ın yetiştirdiği yıldız isimlerden A Milli Takım oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor'la el sıkıştı... Özkayup, 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılıyor... İşte Oğuzhan'ın Trabzonspor'dan alacağı para...

Şampiyon Trabzonspor ilk transfer bombasını patlattı! Beşiktaş'ın yıldız ismi Trabzon'la anlaştı

Şampiyon Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştiriyor. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzalamayacağı Oğuzhan Özyakup ile anlaştı.

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Şampiyon Trabzonspor ilk transfer bombasını patlattı! Beşiktaş'ın yıldız ismi Trabzon'la anlaştı

29 yaşındaki orta saha ile yapılan görüşmede senelik 20 milyon TL'lik maaş konusunda el sıkışıldığı öğrenildi. Bu transferin perde arkasında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararının da etkili olduğu ortaya çıktı.

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Şampiyon Trabzonspor ilk transfer bombasını patlattı! Beşiktaş'ın yıldız ismi Trabzon'la anlaştı

10 yıl sonra ayrılık 
Abdullah Avcı’nın, Oğuzhan'ın önemli bir yetenek olduğunu ve takımda Dorukhan Toköz etkisi yaratacağını söylediği öğrenildi. 10 senelik Beşiktaş kariyerini bitirecek olan Oğuzhan'ı da Trabzonspor heyecanı sardı.

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Şampiyon Trabzonspor ilk transfer bombasını patlattı! Beşiktaş'ın yıldız ismi Trabzon'la anlaştı

Aslen Trabzonlu
Oğuzhan, Fırtına'nın Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi ve aslen Trabzonlu olmasından dolayı Karadeniz ekibinde forma giymekten mutluluk duyacağını dile getirdi.

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