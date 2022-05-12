Şampiyon Trabzonspor ilk transfer bombasını patlattı! Beşiktaş'ın yıldız ismi Trabzon'la anlaştı
TRABZONSPOR, yılın ilk transfer bombasını patlattı. Beşiktaş'ın yetiştirdiği yıldız isimlerden A Milli Takım oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor'la el sıkıştı... Özkayup, 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılıyor... İşte Oğuzhan'ın Trabzonspor'dan alacağı para...
Şampiyon Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştiriyor. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzalamayacağı Oğuzhan Özyakup ile anlaştı.
29 yaşındaki orta saha ile yapılan görüşmede senelik 20 milyon TL'lik maaş konusunda el sıkışıldığı öğrenildi. Bu transferin perde arkasında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararının da etkili olduğu ortaya çıktı.
10 yıl sonra ayrılık
Abdullah Avcı’nın, Oğuzhan'ın önemli bir yetenek olduğunu ve takımda Dorukhan Toköz etkisi yaratacağını söylediği öğrenildi. 10 senelik Beşiktaş kariyerini bitirecek olan Oğuzhan'ı da Trabzonspor heyecanı sardı.
Aslen Trabzonlu
Oğuzhan, Fırtına'nın Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi ve aslen Trabzonlu olmasından dolayı Karadeniz ekibinde forma giymekten mutluluk duyacağını dile getirdi.