Şampiyon Şehit Semih Güzelay İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Tekvandoda Avrupa şampiyonluğu yaşamış, ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü olan şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay için bugün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin 3,5 aylık eşi Gamze Güzelay'ın kocasının polis üniformasını giyerek katıldığı törende, acılı anne Zakire Güzelay, baba Mustafa Güzelay ile kardeşler Selçuk ve Mustafa Güzelay, güçlükle ayakta durabildi.