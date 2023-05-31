Şampiyon Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Aslan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde para basacak...
Ankaragücü deplasmanından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. Şampiyonlar Ligi bileti alan Sarı-Kırmızılılar'ın, kaç ön eleme oynayacağı belli oldu. Muhtemel rakipleri de netleşen Cim Bom gruplara kalırsa para basacak...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü deplasmanından galibiyetle ayrıldı ve sezonu lider bitirmeyi garantiledi.
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki mücadelesine 2. ön eleme turundan başlayacak.
1. ön eleme turunu geçmeyi başaran 15 takımdan biriyle karşılaşacak olan Cimbom ilk maçını 25 veya 26 Temmuz’da oynayacak.
Sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında, eski futbolcularından Gheorghe Hagi’nin çalıştırdığı Rumen ekibi Farul Constanta ve Albert Riera’nın Slovenya şampiyonu yaptığı Olimpija da yer alıyor.