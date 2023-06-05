Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! Görkemli kupa töreninden renkli görüntüler
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray için kutlama organizasyonu düzenlendi. Fenerbahçe derbisini 3-0 kazanarak şampiyonluk taçlandıran sarı-kırmızılılar görkemli kupa töreninde Kenan Doğulu konser verirken Arjantinli golcü kendisi ile özleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını Simge Sağın'la birlikte sahaya çıkarak söylemesi dikkat çekti. İşte Galatasaray'ın görkemli kupa göreninden renkli görüntüler ve detaylar...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi.
Derbinin sona ermesinin ardından sahanın ortasında platform kurulurken, bu arada futbolcular ile teknik ekibin hazırlanması beklendi. Sarı-kırmızılıların 2022-2023 sezonunda kaydettiği goller de barkovizyondan verildi.
Tribünlerde ışık ve havai fişek gösterileri yapılırken, doğu tribününe asılan perde de Galatasaray’ın simgesi olan 'Aslan' gösterildi. Şarkıcı Kenan Doğulu da taraftarlara konser verdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ile Cemal Özgörkey ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur tek tek sahneye çıkarak, taraftarları selamladı.