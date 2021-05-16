Şampiyon Beşiktaş'ı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor

Bu takımlara, henüz sona ermeyen Premier Lig, Serie A, Fransa 1. Ligi Portekiz Süper Ligi’nin dereceye giren ekipleri de katılacak. Ufak bir ihtimal, eğer temsilcimiz elemelere kalırsa iki tur oynamak zorunda kalacak ve Dinamo Zagreb, Olympiakos, Kızılyıldız, Ludogorets, Malmö gibi takımlarla karşılaşacak.