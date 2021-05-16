Şampiyon Beşiktaş servet kazandı! Kartal'ın kasasına yaklaşık 230 milyon lira girecek
BEYİKTAŞ dün İzmir'de şampiyonluğunu ilan ederken kasasına da büyük bir servet indirdi. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlı takım, yaklaşık 230 milyon lira gelirin sahibi olacak. İşte Beşiktaş'a gelecek paraların listesi...
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, büyük bir gelirin de sahibi olacak. Siyah-beyazlı takım, bu sezon elde ettiği şampiyonlukla yaklaşık 230 milyon lira geliri kasasına koyacak. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde neredeyse Süper Lig'de bir sezonda elde ettiği geliri kasasına koyacak. İŞte ayrıntılar...
Süper Lig'de bu sezon toplam 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14'ü de alt ligler için ayrılıyor. Geri kalan 2 milyar 460 milyonluk gelir de "ayak bastı parası" ile performans ve geçmiş şampiyonluklara göre 21 kulübe pay ediliyor.
Elde edilen gelirin yüzde 37'si 21 kulübe eşit bir şekilde "ayak bastı parası" olarak verilecek. Buna göre bu sezon Süper Lig'de mücadele eden takımlar, 910 milyon liralık parayı 43'er milyonluk eşit paylar şeklinde bölüşecek.
Kulüplere verilecek 2 milyar 460 milyon liranın yüzde 46'sı performans primi olarak dağıtılacak. Buna göre 1 milyar 130 milyon lira kulüplere performans primi olarak verilecek. Süper Lig takımları, galibiyet başına 2,7 milyon, beraberliğe ise 1,4 milyon lira almaya hak kazanacak.