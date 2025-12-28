Samet Akaydın'ın düğününde Yunus Akgün'den davul şov!

Çaykur Rizespor'un milli savunma oyuncusu Samet Akaydın, sevilen oyuncu Hazal Çağlar ile 27 Aralık 2025 tarihinde İstanbul'un en prestijli mekanlarından Sheraton Grand Ataşehir'de unutulmaz bir düğünle dünya evine girdi. Uzun süredir devam eden aşklarını evlilikle taçlandıran çift, spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismi ağırlayarak sosyal medyada büyük ses getirdi.