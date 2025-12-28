Samet Akaydın'ın düğününde Yunus Akgün'den davul şov!
Gecenin en eğlenceli ve viral anlarından biri, futbolcu Yunus Akgün'ün düğünde davul çalması oldu.
Çaykur Rizespor'un milli savunma oyuncusu Samet Akaydın, sevilen oyuncu Hazal Çağlar ile 27 Aralık 2025 tarihinde İstanbul'un en prestijli mekanlarından Sheraton Grand Ataşehir'de unutulmaz bir düğünle dünya evine girdi. Uzun süredir devam eden aşklarını evlilikle taçlandıran çift, spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismi ağırlayarak sosyal medyada büyük ses getirdi.
Nikah töreninde dikkatleri en çok çeken unsur, Samet Akaydın'ın şahit tercihleri oldu. Milli takım arkadaşlarından Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz nikah şahidi olarak yer aldı.
Hazal Çağlar'ın şahitleri ise Gönül Dağı dizisindeki rol arkadaşları Burak Can ile Nazlı Pınar Kaya oldu.
YUNUS AKGÜN DÜĞÜNDE DAVUL ÇALDI
Gecenin en eğlenceli ve viral anlarından biri, Yunus Akgün'ün düğünde davul çalması oldu. Milli futbolcuların Karadeniz türküleri eşliğinde doyasıya eğlendiği, "Çayır biçiyom çayır" gibi parçalarla coştuğu bu dakikalar, sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşarak hızla yayıldı. Samet Akaydın'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, düğün eğlencesi adeta dillere destan haline geldi.