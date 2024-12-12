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Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu: "Mourinho'yu şaşkına çevirdi"

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Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu: "Mourinho'yu şaşkına çevirdi"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma İspanyol basınında geniş yankı buldu.

Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu: "Mourinho'yu şaşkına çevirdi"

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. 

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Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu: "Mourinho'yu şaşkına çevirdi"

İspanyol basını, Athletic'in galibiyetine geniş yer ayırırken Samet Akaydin'in gole sebebiyet veren hatasını da manşetlerine taşıdı.  İşte İspanyol basınının Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçıyla ilgili manşetleri:

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Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu: "Mourinho'yu şaşkına çevirdi"

Marca'nın Inaki Williams'ın 2 gol atmasına vurgu yaptığı haberinde, "Athletic, Fenerbahçe'yi muhteşem Inaki Williams ile devirdi" denildi.

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Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu: "Mourinho'yu şaşkına çevirdi"

El Correo'da yer alan haberde, "Athletic, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini perişan etti" ifadeleri yer aldı.

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