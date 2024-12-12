Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu: "Mourinho'yu şaşkına çevirdi"
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma İspanyol basınında geniş yankı buldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.
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İspanyol basını, Athletic'in galibiyetine geniş yer ayırırken Samet Akaydin'in gole sebebiyet veren hatasını da manşetlerine taşıdı. İşte İspanyol basınının Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçıyla ilgili manşetleri:
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Marca'nın Inaki Williams'ın 2 gol atmasına vurgu yaptığı haberinde, "Athletic, Fenerbahçe'yi muhteşem Inaki Williams ile devirdi" denildi.
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El Correo'da yer alan haberde, "Athletic, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini perişan etti" ifadeleri yer aldı.
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