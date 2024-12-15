Şam'da toplu mezar olduğu iddia edilen alan görüntülendi
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Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu öne sürülen alanı görüntüledi.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde arama tarama çalışmaları sürüyor.
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AA ekibi, bu kapsamda başkentin güneydoğusunda, Şam Havaalanı'nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu iddia edilen alanı görüntüledi.
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Alanda yaklaşık 20 metre derinliğindeki 100'ü aşkın çukurun mezar olarak kullanıldığından ve cesetlerin burada üst üste gömüldüğünden şüpheleniliyor.
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Yerli olarak düşündüğüm zaman gönlümde Sergen hoca var. Yabancı alternatifimiz de mevcut.
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