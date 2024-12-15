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Şam'da toplu mezar olduğu iddia edilen alan görüntülendi

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Şam'da toplu mezar olduğu iddia edilen alan görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu öne sürülen alanı görüntüledi.

Şam'da toplu mezar olduğu iddia edilen alan görüntülendi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

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Şam'da toplu mezar olduğu iddia edilen alan görüntülendi

AA ekibi, bu kapsamda başkentin güneydoğusunda, Şam Havaalanı'nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu iddia edilen alanı görüntüledi.

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Şam'da toplu mezar olduğu iddia edilen alan görüntülendi

Alanda yaklaşık 20 metre derinliğindeki 100'ü aşkın çukurun mezar olarak kullanıldığından ve cesetlerin burada üst üste gömüldüğünden şüpheleniliyor.

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Şam'da toplu mezar olduğu iddia edilen alan görüntülendi

Yerli olarak düşündüğüm zaman gönlümde Sergen hoca var. Yabancı alternatifimiz de mevcut.

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