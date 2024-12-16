BIST 10.119
DOLAR 34,96
EURO 36,80
ALTIN 2.988,18

Şam'da toplu mezar! Çuvalların içi ceset kalıntılarıyla dolu

|
Şam'da toplu mezar! Çuvalların içi ceset kalıntılarıyla dolu

Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlık görüntülendi.

Şam'da toplu mezar! Çuvalların içi ceset kalıntılarıyla dolu

Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelindeki arama tarama faaliyetleri kapsamında toplu mezarlar ortaya çıkarılıyor.

113
Şam'da toplu mezar! Çuvalların içi ceset kalıntılarıyla dolu

Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlık, AA ekiplerince görüntülendi.

213
Şam'da toplu mezar! Çuvalların içi ceset kalıntılarıyla dolu

Mezarlığa Sednaya Hapishanesi dahil çeşitli cezaevlerindeki şartlar ve işkenceler nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü anlaşılıyor.

313
Şam'da toplu mezar! Çuvalların içi ceset kalıntılarıyla dolu

Üst üste defnedilen cesetler için açılan uzun ve derin çukurların yer aldığı görüntülerde hapishane kodları ve ölen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu sanılan çuvallar bulundu.

413