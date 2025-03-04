Şam'da Mahir Eed'in yazlık sarayında zırhlı kapıları açılamayan odalar ortaya çıktı
Suriye'nin başkenti Şam'da devrik lider Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e ait yazlığın altında, para kasalarının bulunduğu tünellerde, zırhlı kapıları açılamayan odalar ortaya çıktı.
AA ekibi, Şam'da, çöken rejim ordusunun en seçkin birliği olan 4. Zırhlı Tümen'in komutanı Mahir Esed'e ait yazlığı görüntüledi. Şam-Beyrut otoyolu yakınlarında, başkente hakim yüksek bir tepede inşa edilen konut, üç kattan oluşuyor.
Yüksek duvarlarla çevrili binanın geniş avlusunda helikopter pisti bulunuyor. Giriş katında otopark ve toplantı odası bulunan yazlığın en alt katında ise tünel ağına açılan zırhlı bir kapı yer alıyor.
Kapıdan aşağıya açılan merdivenlerin 22 basamağını indikten sonra ara bölüme varılıyor. Burada dinlenme amaçlı olduğu anlaşılan bir tünel görülüyor. 130 basamak daha inildiğinde ise tünel ağlarına ulaşılıyor.
Elektrik hatları, havalandırma, yatak odası, mutfak ve banyo gibi bölmelerin olduğu tünellerin zırhlı kapılarla korunaklı olması dikkati çekiyor.