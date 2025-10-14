Samar Dadgar'dan çok özel paylaşım! Mutluluğunu paylaştı...

Özcan Deniz, ailesiyle olan bağlarını keserek, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etmişti. Ailesine karşı aldığı bu karar, Deniz’in hayatında yeni bir dönüm noktası oldu. Şarkıcı, bu değişimin ardından "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" diyerek, yeni yaşamına dair hislerini paylaşmıştı.