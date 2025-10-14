Samar Dadgar'dan çok özel paylaşım! Mutluluğunu paylaştı...
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, mutlu evlilikleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Samar Dadgar, Instagram hesabından Özcan Deniz’in yeni imajına dair romantik kareler paylaşarak takipçilerini mest etti. Paylaşımında kullandığı kalp emojisi, çiftin derin bağını ve birbirlerine olan sevgisini gözler önüne serdi.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, son zamanlarda ailevi sorunlarla adından sıkça söz ettirmişti. Özellikle ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı problemler, medyanın ilgisini çekmişti. 53 yaşındaki şarkıcı, aynı zamanda menajerliğini yapan Ercan Deniz ile mahkemelik olmuş ve ailesiyle ilişkilerini bitirdiğini açıklamıştı.
Özcan Deniz, ailesiyle olan bağlarını keserek, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etmişti. Ailesine karşı aldığı bu karar, Deniz’in hayatında yeni bir dönüm noktası oldu. Şarkıcı, bu değişimin ardından "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" diyerek, yeni yaşamına dair hislerini paylaşmıştı.
Samar Dadgar, Özcan Deniz ile olan mutlu evliliğini sosyal medyada paylaşarak, takipçilerine romantik anlar sundu.
Özcan Deniz’in yeni imajını beğeniyle takipçilerine sunan Dadgar, mutluluklarını gözler önüne serdi. Eşinin yenilenmiş tarzını Instagram’da paylaşarak, hem hayranlarını hem de yakın çevresini sevindirdi.