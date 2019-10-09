Samancı'dan çarpıcı iddia: Dünya piyasalarındaki propolisin yüzde 90'ı sahte
Gıda Yüksek Mühendisi ve BEE'O Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Dünya piyasalarındaki propolisin yüzde 90'ı sahte. Sahte ürünlerin önüne geçebilmek için tebliğ oluşturulması gerekiyor." dedi.
Gıda Yüksek Mühendisi ve BEE'O Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı, dünya piyasalarındaki propolisin yüzde 90'ının sahte olduğunu belirterek, sahte ürünlerin önüne geçebilmek için tebliğ oluşturulması gerektiğini söyledi.
Samancı, son yıllarda dikkati çeken arı ürünü propolis, 2013 yılında KOSGEB desteğiyle İTÜ ARI Teknokent'te kurulan BEE'O şirketinin çalışmaları ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"100 şişe tüketilirse o toksik doza ulaşıyorsunuz"
Propolisin kalorisinin sıfır ve doğal tadının acı olduğuna işaret eden Samancı, "Arı ürünlerini sıcak ürünlerle tüketmeyin. Propolisi de ılık ve soğuk gıdalara ekleyerek tüketebilirsiniz. Yapılan bilimsel çalışmalarda bu ürünün toksik olup olmadığı araştırılmış. Propolis, günde ancak 100 şişe tüketilirse o toksik doza ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla toksik olmayan bir bileşen olarak tanımlanmış." şeklinde konuştu.
"Günlük 20 damla yeterli bir miktar"
Samancı, günlük 20 damla propolis tüketiminin yeterli bir miktar olacağını belirterek, "Bunun 10 damlası sabah ve 10 damlası akşam tüketilirse daha iyi olur. Çünkü biriken serbest radikalleri günde 2 kere atmış olursunuz. Çocuklar bunun yarısını tüketebilir. Hasta olduğunuzda ise rahatlıkla 80-100 damlayı tüketebilirsiniz." dedi.