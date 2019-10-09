Samancı'dan çarpıcı iddia: Dünya piyasalarındaki propolisin yüzde 90'ı sahte

"100 şişe tüketilirse o toksik doza ulaşıyorsunuz"

Propolisin kalorisinin sıfır ve doğal tadının acı olduğuna işaret eden Samancı, "Arı ürünlerini sıcak ürünlerle tüketmeyin. Propolisi de ılık ve soğuk gıdalara ekleyerek tüketebilirsiniz. Yapılan bilimsel çalışmalarda bu ürünün toksik olup olmadığı araştırılmış. Propolis, günde ancak 100 şişe tüketilirse o toksik doza ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla toksik olmayan bir bileşen olarak tanımlanmış." şeklinde konuştu.