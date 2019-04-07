Saman nezlesi için böcek yiyorlar!

Kadın dergisi Linda'nın internet sayfasında 2015 yılında yayınlanan bir okuyucu mektubunda, bu iddia güçlü bir şekilde savunuldu.

Daha sonra derginin yayın yönetmeni Jossine Moderman, çiğ böcek çiğnerken çekilen bir videoyu okurlarla paylaştı. Saman nezlesi sorunu yalayan Hollandalı gazeteci, tespih böceği yedikten sonra kendisin daha iyi hissettiğini söyledi.

Bunun üzerine, birçok medya organında, tespih böceği ile ilgili çok sayıda haber yer aldı. Kulak, burun, boğaz hasalıkları (KBB) uzmanı Rany van Wiessenbruch, Drenthe Televizyonu'nda yaptığı açıklamad, polenlerde bulunan alerjik proteinlere tespih böceğinin de sahip olduğunu söyledi.