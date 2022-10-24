Şallı şiddet iddiasını yalanlamıştı! Ebru Şallı-Uğur Akkuş kavgasının görgü tanığı ilk kez konuştu

Eski manken Ebru Şallı 2019'da iş insanı Uğur Akkuş ile dünyaevine girmişti. 3 yıllık evlilikleri boyunca bir çok kez ayrılık söylentileri ile gündeme gelen ünlü çift, geçtiğimiz günlerde şiddet haberleri ile magazinin gündemindeydi.