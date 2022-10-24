Şallı şiddet iddiasını yalanlamıştı! Ebru Şallı-Uğur Akkuş kavgasının görgü tanığı ilk kez konuştu
Eski manken Ebru Şallı'nın iş insanı eşi Uğur Akkuş'tan araç içinde şiddet gördüğü iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Çıkan haberlerle ilgili konuşan Şallı, olayı kesin bir ifadeyle yalanlama yoluna gitmişti. Olayın görgü tanığı ise ilk kez konuştu. Görgü tanığı Ebru Şallı-Uğur Akkuş tartışmasıyla ilgili bakın neler söyledi...
Eski manken Ebru Şallı 2019'da iş insanı Uğur Akkuş ile dünyaevine girmişti. 3 yıllık evlilikleri boyunca bir çok kez ayrılık söylentileri ile gündeme gelen ünlü çift, geçtiğimiz günlerde şiddet haberleri ile magazinin gündemindeydi.
Milliyet Cadde'nin haberine göre, Ebru Şallı trafikte eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördü ancak şikayetçi olmadı. Ünlü manken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla iddiaları yalanladı.
Çok geçmeden yaşanan darp olayına şahit olan ve Ebru Şallı'yı araçtan kurtararak olay yerine polis çağıran görgü tanığı 2. Sayfa programına telefonla bağlandı.
Şallı'nın olay sırasında şoka girdiğini söyleyen görgü tanığı, yaşananları tüm detaylarıyla anlattı.