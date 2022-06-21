Salıncaktaki iki genç kız öyle bir sebeple darp edildi ki!

Kızlardan, ‘çakmak’ isteyen şahıs, 'çakmağın olmadığı' cevabını alınca iddiaya göre ısrarlarına devam etti. Kızların gitmesini söylemesi üzerine şahıs, ayağa kalkan Elif Dağdelen’in burnuna doğru kafa attı. Acı içinde yere düşen Dağdelen’in yardım çığlıkları üzerine kaçan şüpheli yakalandı. Burnunda kayma olan ve tampon yapılan Dağdelen, aldığı raporun ardından şahıstan şikayetçi oldu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.