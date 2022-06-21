Salıncaktaki iki genç kız öyle bir sebeple darp edildi ki!
ANTALYA'da Konyaaltı Sahili'ndeki parkta salıncaklara binen iki genç kız, kendilerinden çakmak isteyen kişiye 'yok' cevabını verince darp edildi.
Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde sebebi akıllara durgunluk veren bir darp olayı yaşandı. Parktaki salıncakta sallanan iki genç kız, yanlarına gelip kendilerinden çakmak isteyen bir kişiye çakmakların olmadığını söyledi.
Ortaya atılan iddiaya göre çakmağın olmadığının cevabını alan kişi, genç kızlara saldırmaya başladı.
İşte yaşanan şiddet olayı ile ilgili tüm detaylar.
Elif Dağdelen ve Ada isimli arkadaşı, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Konyaaltı Sahili’ne geldi. Bir süre sahilde yürüyüş yapan iki arkadaş salıncağa bindikleri sırada yanlarına tanımadıkları bir şahıs geldi.
Kızlardan, ‘çakmak’ isteyen şahıs, 'çakmağın olmadığı' cevabını alınca iddiaya göre ısrarlarına devam etti. Kızların gitmesini söylemesi üzerine şahıs, ayağa kalkan Elif Dağdelen’in burnuna doğru kafa attı. Acı içinde yere düşen Dağdelen’in yardım çığlıkları üzerine kaçan şüpheli yakalandı. Burnunda kayma olan ve tampon yapılan Dağdelen, aldığı raporun ardından şahıstan şikayetçi oldu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.