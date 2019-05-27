Salih Uçan kahraman olacakken kabusu yaşadı

Kahraman olacaktı kabusu yaşadı: Salih Uçan, maçın son dakikalarında çok net bir gol fırsatını değerlendiremedi. Bu sonucun ardından Inter puanını 69 yaptı ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Salih Uçan'ın formasını giydiği Empoli ise 38 puanda kaldı ve Serie B'ye düştü.