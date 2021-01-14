Salgını fırsata çevirdi hiçbir şey yapmadan para kazanıyor! Günlük kazancı şaşırttı
JAPONYA'da yaşayan bir adam, salgını fırsata çevirdi. Hiçbir şey yapmadan para kazanan 35 yaşındaki adamın geliri şaşırttı.
Garip buluşların ülkesi Japonya'da, okuyanları şaşkına çevirecek yeni bir para kazanma yöntemi bulundu. 35 yaşındaki Shoji Morimoto isimli adam, hiçbir iş yapmayarak varlığını kiralayarak karşısındaki kişiye sadece eşlik ediyor ve karşılığında para kazanıyor.
Her bir müşterisinden iş yapmama ücreti artı ulaşım ve yemek ücreti karşılığında insanların yanına giden Morimoto, özellikle koronavirüs salgını yüzünden yalnızlık çeken ve depresyona giren Japonlara eşlik ediyor.
Morimoto, günde 3-4 müşteriyle buluşabildiğini ve kazancını artırabildiğini söylüyor. Kazandığı para karşılığında yemek yemek, bir şeyler içmek ya da karşısındaki kişinin sorularına ve konuşmalarına basit yanıtlar vermek gibi sıradan işler yapan Morimoto, özellikle sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu.
Twitter’da 269 binden fazla takipçisi olan Morimoto’nun üç yıl içinde kitabı çıktı ve bir diziye de ilham kaynağı oldu.