Salgını fırsata çevirdi hiçbir şey yapmadan para kazanıyor! Günlük kazancı şaşırttı

Morimoto, günde 3-4 müşteriyle buluşabildiğini ve kazancını artırabildiğini söylüyor. Kazandığı para karşılığında yemek yemek, bir şeyler içmek ya da karşısındaki kişinin sorularına ve konuşmalarına basit yanıtlar vermek gibi sıradan işler yapan Morimoto, özellikle sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu.