Salgın ne zaman bitecek? Tam bitti derken virüs katili kötü haberi verdi dünya bu sözleri konuşuyor
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. Virüs katili olarak bilinen ünlü doktor yaptığı açıklamalarıyla dünyayı şok etti.
Dünya genelinde 200 milyonda fazla kişiye bulaşan koronavirüs (Kovid-19) 4 milyonun üzerinde insanın canına mal oldu. Virüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün yeni gelişmeler ile karşımıza çıkıyor.
Bilim dünyası pandemi ile birlikte neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda dünyanın pek çok farklı bölgesinde pek çok aşı geliştirildi.
Dünya genelinde aşılama çalışmaları son sürat sürüyor. Herkesin aklındaki soru olan 'pandemi ne zaman bitecek'e ünlü epidemiyologdan yanıt geldi.
Ezber bozan sözler: Çiçek hastalığının dünyadan silinmesinde en büyük paya sahip isimlerden birisi olarak gösterilen ve bu yüzden sosyal medyada 'virüs katili' olarak anılan Dr Larry Brilliant'tan çok konuşulacak açıklamalar geldi.