Salgın hastalık konulu en iyi filmler!

Quarantine -Karantina

Bir televizyon muhabiri olarak çalışan Angela Vidal, Los Angeles itfaiyesinde bir haber peşindedir. Gece vardiyasını programlarına konu etmek için beklerken, 911’e gelen bir telefon, geceyi unutulmaz bir dehşete çevirecektir. Gittikleri bir apartmanda bir kadının kanı donduran çığlığı duyuluyordur. Kadın ne olduğu anlaşılmayan birşey tarafından etki altındadır ve bina karantinaya alınır.

