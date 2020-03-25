Salgın hastalık konulu en iyi filmler!
Koronavirüs tüm dünyada gündem haline gelmişken, evde film seçerken virüs ve salgın konulu filmlere göz atmak herkesin aklına gelmiştir.İşte film seçiminde size yardımcı olacak salgın ve bulaşıcı hastalık konulu muhteşem filmler...
Perfect Sense-Yeryüzündeki Son Aşk
Tüm dünyada insanların duygularını bir bir yok eden bir salgın hastalık ortaya çıkar. İnsanlar sevme yetilerini bir bir kaybederken Susan ve Michael'ın aşkı hayata tutunabilecek midir?
World War Z-Dünya Savaşı Z
Çin’de ortaya çıkan bir virüs insanları yaşayan ölüler haline getirmektedir. Ve insan oğlu ikiye ayrılır.
Brad Pitt'in hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği film, insanlar ve zombiler arasında yaşanan sıra dışı bir savaşı odağına alıyor.
Quarantine -Karantina
Bir televizyon muhabiri olarak çalışan Angela Vidal, Los Angeles itfaiyesinde bir haber peşindedir. Gece vardiyasını programlarına konu etmek için beklerken, 911’e gelen bir telefon, geceyi unutulmaz bir dehşete çevirecektir. Gittikleri bir apartmanda bir kadının kanı donduran çığlığı duyuluyordur. Kadın ne olduğu anlaşılmayan birşey tarafından etki altındadır ve bina karantinaya alınır.
The Flu -Grip
Havadan bulaşan bir virüs, Seul’u etkisi altına alır. İnsanlar salgın karşısında çaresizce önlem almaya çalışırken, salgına yakalananların sayısı hızla artar. Hava yolu ile bulaşan virüs, 36 saat içinde salgına yakalananları ölüme sürüklemektedir.