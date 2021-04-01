Saldırıya uğrayan Bahar Candan ilk kez konuştu! 'Hepimizin başına gelebilecek bir şey'
Uludağ'da tanımadığını söylediği bir kişi tarafından saldırıya uğrayan fenomen Bahar Candan, konuyla ilgili olarak "Bu herkesin başına gelebilecek bir şey" dedi.
Katıldığı moda programlarıyla ünlenen Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, 24 Mart'ta, Uludağ'da katıldığı bir partide, tanımadığını iddia ettiği bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın, 'Seni ve tipini beğenmiyorum' diyerek saldırdığını iddia eden Candan, bu nedenle yüzüne 10 dikiş atıldığını duyurdu.
Basın mensuplarına açıklama yapan Bahar Candan, yaşadıklarının herkesin başına gelebileceğini söyledi. Candan, "Çok kötü günler geçirdim. Zor şeyler yaşadım. Benim için çok zordu. Saldırganla aramda hiçbir kişisel sorun, hiçbir bağ, hiçbir geçmiş yok."
"Saldırgan benim bir hayranım olarak yaklaştı bana. Benimle gündüz kayak yaparken fotoğraf çektirdi. Sonrasında akşam böyle bir olay yaşadım. Çok üzgünüm." diye konuştu.
Bana birinin vurabileceğini hiç düşünmemiştim diyen Candan, "Her şey yargıda şu an. Bana destek veren halkımıza çok teşekkür ediyorum. İlk kez televizyonda bu kadar darp edilmiş yorgun görüntüm olacak. Sosyal medyada okuduğumuz olumsuz yorumların, eleştirilerin, kıskançlıkla atıldığını düşündüğümüz o yorumların sahiplerinin günlük hayatta karşımıza çıkıp, her kadına, kendinden daha güçsüz olduğu için bunu yapabileceğini gördüm ben. Hiç düşünmemiştim."