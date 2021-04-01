Saldırıya uğrayan Bahar Candan ilk kez konuştu! 'Hepimizin başına gelebilecek bir şey'

Bana birinin vurabileceğini hiç düşünmemiştim diyen Candan, "Her şey yargıda şu an. Bana destek veren halkımıza çok teşekkür ediyorum. İlk kez televizyonda bu kadar darp edilmiş yorgun görüntüm olacak. Sosyal medyada okuduğumuz olumsuz yorumların, eleştirilerin, kıskançlıkla atıldığını düşündüğümüz o yorumların sahiplerinin günlük hayatta karşımıza çıkıp, her kadına, kendinden daha güçsüz olduğu için bunu yapabileceğini gördüm ben. Hiç düşünmemiştim."