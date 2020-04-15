Salda Gölü'ndeki katliamdan geriye derin çukur ve lastik izleri kaldı
BURDUR'daki Salda Gölü'nde yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonların beyaz kuma zarar vermesinin ardından geriye iş makinelerinin kazdığı derin çukur ve lastik izleri kaldı. Kazının ardından alanda 1 metrelik kot farkı oluştu.
Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan ve turkuaz renkli suyu, beyaz kumsalı nedeniyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlar, alandaki kumsalı tahrip etti. Kepçeyle kazılıp kamyonlarla sahilden alınarak 5 kilometre uzağa götürülen kumlar, dün sosyal medyada gündem olunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçerek inceleme başlattı. Yüklenici firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri de bugün alana gelerek zarar tespiti için kot incelemesi yaptı.
BİR METRELİK KOT FARKI OLUŞTU: Normalde kumsalın özelliğini yitirmemesi için araç girişinin yasak olduğu ve ayakkabıyla dahi basılmaması gereken alandan geriye iş makinesi ve kamyonların lastik izleri kaldı. Alınan kumlar nedeniyle 1 metrelik kot farkının oluştuğu dikkati çekti. Olayın ardından Yeşilova İlçe Jandarma ekipleri alanda geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturarak, bölgeyi kontrol altına aldı.
KAMERALAR YERLEŞTİRİP CANLI İZLENECEK: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüklenici firma hakkında soruşturma açtırdıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını açıklayıp, bu üzücü olayın ardından çalışmaların şeffaf sürmesi için bir proje başlattıklarını söyledi. Alana kamera sistemi kurularak, çalışmaların TOKİ'nin web sitesi üzerinden 7/24 canlı yayınlanacağı bildirildi.
MOTOSİKLETLE GİRİNCE CEZA YEDİLER: Salda Gölü kıyında motosikletle gezen iki kişiye SİT alanına izinsiz girmekten toplamda 784 lira ceza yazıldı. Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü kıyısında devriye görevi yapan Yeşilova İlçe Jandarma ekipleri motosikletli iki kişiyi tespit etti. İkilinin yanına giden jandarma ekipleri SİT alanında ne yaptıklarını sorduğu H.Ö. (34) ve H.B.'den (28) 'geziyoruz' yanıtını aldı. SİT alanına girmenin yasak olduğu anlatılan H.Ö. ve H.B. gezmek için girdikleri alanın SİT alanı olduğunu bilmediklerini söyledi. İkiliye SİT alanına izinsiz girmelerinden dolayı Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira para cezası yazıldı.