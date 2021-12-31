Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali şaşırttı! Yeşilçam'ın güzeli kaç yaşında?
Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Salako filminin Emine'si Meral Zeren'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyada şaşkınlık yarattı! Yeşilçam'ın en güzellerinden olan Meral Zeren'in son hali 'yıllar acımamış' dedirtti peki Meral Zeren kaç yaşında?
Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerinden Meral Zeren'in yıllar sonraki değişimi sosyal medyadaki hayranlarını üzdü. Kendi döneminin en duru güzellerinden biri olarak hatırlanan nam-ı diğer 'Salako Emine' Meral Zeren'in değiştirdiği saç stili ve rengi, yıllar içinde doğal olarak yaş almasıyla beraber kendisini bambaşka bir görüntüye büründürmüş... İnternette hala eski yıllardaki haliyle fotorğafları defalarca kez paylaşılan Meral Zeren'in yaşı da merak konusu oldu. İşte Meral Zeren ile ilgili merak edilenler...
1974 yapımı Salako filmindeki güzelliği ile hatırlanan ve filmde Kemal Sunal'ın sevgilisi Emine'yi canlandıran Meral Zeren son günlerde sosyal medyanın gündemine oturdu.
Meral Zeren'in son hali sosyal medyaya düşünce yorumlar yığıldı. Yaşlandıkça değişen siması güzel oyuncu Meral Zeren'in eski günlerini arattı.
Yönetmenliği Atıf Yılmaz, senaryosunu ise Ertem Eğilmez ve Sadık Şendil'in üstlendiği Salako filmi, Kemal Sunal'ın efsane projelerinin başında geliyor.