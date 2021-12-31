Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali şaşırttı! Yeşilçam'ın güzeli kaç yaşında?

Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerinden Meral Zeren'in yıllar sonraki değişimi sosyal medyadaki hayranlarını üzdü. Kendi döneminin en duru güzellerinden biri olarak hatırlanan nam-ı diğer 'Salako Emine' Meral Zeren'in değiştirdiği saç stili ve rengi, yıllar içinde doğal olarak yaş almasıyla beraber kendisini bambaşka bir görüntüye büründürmüş... İnternette hala eski yıllardaki haliyle fotorğafları defalarca kez paylaşılan Meral Zeren'in yaşı da merak konusu oldu. İşte Meral Zeren ile ilgili merak edilenler...