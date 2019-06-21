'Salak değilim' diyen Zerrin Özer eşiyle ilgili her şeyi anlattı babası şok etmiş
Zerrin Özer 36 saatlik eşi Murat Akıncı olayında şok üstüne şok yaşamıştı. Hastanelik olan Zerrin Özer bugün ilk kez canlı yayına bağlanıp açıklama yaptı. Ünlü sanatçı 'öldü' dediği babasını canlı yayında görünce donup kalmış. Akıncı'nın babasının anlattıkları ise akıllara zarar...
Zerrin Özer son evliliği ile magazin basınının gündeminde. Üçüncü eşi Murat Akıncı hakkında ortaya atılan dolandırıcı iddialarına Akıncı'nın babası da katıldı. Günlerdir sessizliğe gömülen ve hastaneye kaldırılan Zerrin Özer ise bugün katıldığı programda 'Salak değilim boşanıyorum' açıklaması yaptı. İşte yeni gelişmeler:
36 saatlik evlilikten sonra ortaya çıkan Murat Akıncı gerçekleri magazin gündemine oturmuştu. Dün Zerrin Özer'in boşanmaktan vazgeçtiğine dair iddialar ortaya atılınca ünlü sanatçı bugün ilk kez açıklama yaptı.
Salak değilim ben
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanan Zerrin Özer, "Salak değilim ben boşanıyorum" dedi. Zerrin Özer eşi Murat Akıncı'nın babasının açıklamalarından sonra boşanmaya karar verdiğini söyledi.
İşte Zerrin Özer'in anlattıkları:
- "Boşanmaktan vazgeçmiştim ama benim doğrularımla vazgeçmiştim. Ama babası bağlandı ben hayatımda böyle bir şey hiç yaşamadım. Böyle bir şey olmadı ömrümde. Çok ahlak kuralları içerisinde halktan yaşayan biriyim. Her insan hata yapabilir. Ne konuşacağımı gerçekten bilmiyorum. Tek bir şey rica ediyorum ben boşanıyorum. Bunu da size söylemiş olayım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.