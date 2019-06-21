'Salak değilim' diyen Zerrin Özer eşiyle ilgili her şeyi anlattı babası şok etmiş

İşte Zerrin Özer'in anlattıkları:

- "Boşanmaktan vazgeçmiştim ama benim doğrularımla vazgeçmiştim. Ama babası bağlandı ben hayatımda böyle bir şey hiç yaşamadım. Böyle bir şey olmadı ömrümde. Çok ahlak kuralları içerisinde halktan yaşayan biriyim. Her insan hata yapabilir. Ne konuşacağımı gerçekten bilmiyorum. Tek bir şey rica ediyorum ben boşanıyorum. Bunu da size söylemiş olayım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.