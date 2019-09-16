SAK'tan ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu'nun yeni projesi belli oldu! Herkes Çukur diyordu

Sen Anlat Karadeniz ile yollarını geçtiğimiz sezon ayıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Yeni projesi merakla beklenen ve Çukur'a transfer olacağı iddia edilen Nuroğlu, bakın hangi yapım ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.