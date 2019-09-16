SAK'tan ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu'nun yeni projesi belli oldu! Herkes Çukur diyordu
ATV'de yayınlanan reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz dizisinde 'Vedat' karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu, Ekim ayında bomba bir projeyle ekranlara dönüyor.
Sen Anlat Karadeniz ile yollarını geçtiğimiz sezon ayıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Yeni projesi merakla beklenen ve Çukur'a transfer olacağı iddia edilen Nuroğlu, bakın hangi yapım ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Mehmet Ali Nuroğlu, kadrosunda Menderes Samancılar, Nursel Köse ve Eslem Akar gibi isimlerin bulunduğu Güvercin dizisinde rol alacak. Altan Dönmez'in yöneteceği dizinin çekimleri 13 Ekim'de başlayacak. Dizi, Star TV'de ekrana gelecek.
Peki Mehmet Ali Nuroğlu kimdir?
Nuroğlu, 7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası subay olduğu için tayinlerle, kızkardeşi ve annesiyle Patnos, Kıbrıs, İstanbul, Tekirdağ, Ankara gibi yerlerde yaşamıştır.
(ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi felsefe bölümünde 3 yıl birinci sınıfı okuduktan sonra, lise yıllarında okul kulüplerinde başladığı tiyatro oyunculuğunu meslek edinmeye karar verdiği için ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi.