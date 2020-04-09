Saksı kebabı tarifi lezzetine doyum olmaz!
Hem görüntüsüyle hem de lezzetine bayılacağınız bir tarifle karşınızdayız. Karnıyarık'a rakip olabilecek bu şahane lezzet sofralarınızın vazgeçilmezi olacak
Bu enfes lezzetin nasıl yapıldığını merak mı ediyorsunuz? Gelin hep beraber öğrenelim.
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Peki saksı kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda saksı kebabı tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
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Malzemeler
3 adet bostan patlıcanı(ortadan ikiye kesilmiş, içleri oyulmuş, kızartılmış),
2 yemek kaşığı sıvı yağ,
1 adetsoğan(yemeklik doğranmış),
2 adet kapya biber(küp doğranmış),
2 adet yeşil biber(küp doğranmış),
400 gram dana kuşbaşı eti,
1 çay kaşığıtuz,
1 çay kaşığı karabiber,
1 çay kaşığı pul biber
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Üzeri İçin:
1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı salça
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