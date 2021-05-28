Saksı hayatını değişti Osmaniye'de öğretmenliği bırakıp bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor
OSMANİYE’de özel bir kurumda öğretmenlik yaparken mesleğini bırakıp kendi işinin kuran Deniz Bakırhan şimdi siparişlere yetişemiyor.
Ailesiyle birlikte yaklaşık 3 yıl önce İstanbul’dan Osmaniye’ye taşınan Deniz Bakırhan, özel bir kurumda öğretmenliğe başladı. Öğretmenliğe devam ettiği süre zarfında hobi arayışına giren Bakırhan, silikon kalıplara alçıdan objeler dökmeye karar verdi.
Bir gün eve gelirken 70 liraya 2 kilo alçı ve silikon kalıp alan Deniz Bakırhan, ablası Filiz Bakırhan ile birlikte aldığı malzemeleri kullanarak saksı yaptı.
Boyadıkları saksıya internete koyan Deniz Bakırhan, saksının hemen satıldığını gördü. Bunun üzerine cesaretlenen kız kardeşler 6 ay boyunca evde çeşitli ürünler yaparak internet üzerinden satışa sundu.
Hobi olarak başladıkları işi büyütmek isteyen kız kardeşler hobi mağazası adı altında kendilerine küçük bir iş yeri açtılar. Bakırhan, bu süreçte öğretmenlik mesleğinden istifa etti.