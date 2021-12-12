'Sakladığım için utanıyorum' deyip itiraf etti! Yiğit Kirazcı kırmızı çizgisini açıkladı
Fox TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Barış karakterini canlandıran 38 yaşındaki Yiğit Kirazcı çarpıcı açıklamalarıyla olay oldu.
Yiğit Kirazcı, Robb Report dergisinin yeni sayısına röportaj verdi. Ünlü oyuncu hem hakkında merak edilenleri hem de “Evlilik Hakkında Her Şey” dizisinde canlandırdığı Yıldırım karakterini anlattı.
◊ Aslında reklam eğitimi aldınız ve babanız da bildiğim kadarıyla reklam kökenli...
- Evet, şu an emekli. Türkiye’ye ilk kez billboard’ları getiren kişilerden biri. Ben de reklam eğitimi aldım Bilgi Üniversitesi’nde. Okulumuzun Three Wise Monkeys adında in-house bir reklam ajansı vardı. Ben de ajans başkanıydım. İkinci sınıftayken izlediğim “Zeitgeist” isimli belgesel, okul hayatımdan sonra dönüşeceğim insan konusunda bana yardımcı oldu. Belgesel beni çok etkiledi ve reklamcılığın aslında bana göre olmadığını fark ettim.
◊ En çok neden etkilendiniz bu belgeseli izlerken?
- Ekonomiyi anlatıyordu. Büyük buhran nedir? Bankalar nasıl battı ve sonra neye dönüştü? İnsanlar nasıl manipüle edilip tek tarafa çekiliyor? Bu tarz anlatıları vardı. Hayli etkilendim. Hatta CD’ye bastırıp etrafımdakilere de dağıttım. Ama kimse izlemedi.
- Aslında bu belgeseli izledikten sonra hayatta ne yapmak istediğimi düşünmeye başladım. Herhangi bir ürünün ya da inanmadığım bir şeyin arkasında durup sırf para kazanabilmek adına onunla yatıp, kalkmak, sloganlar bulmak... Bunları istemediğimi fark ettim. Üniversiteden sonra, 25 yaşında tiyatro okuluna gittim. İki sene bir hocanın yanındaydım, özel ders aldım. Ardından üç-dört sene asistanı oldum. Orada bir tiyatro kursu kuruldu. Oyunlar oynadım. 30 yaşıma kadar bu şekildeydi. Diziler 30 yaşımdan sonra başladı.