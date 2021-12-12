'Sakladığım için utanıyorum' deyip itiraf etti! Yiğit Kirazcı kırmızı çizgisini açıkladı

◊ Aslında reklam eğitimi aldınız ve babanız da bildiğim kadarıyla reklam kökenli...

- Evet, şu an emekli. Türkiye’ye ilk kez billboard’ları getiren kişilerden biri. Ben de reklam eğitimi aldım Bilgi Üniversitesi’nde. Okulumuzun Three Wise Monkeys adında in-house bir reklam ajansı vardı. Ben de ajans başkanıydım. İkinci sınıftayken izlediğim “Zeitgeist” isimli belgesel, okul hayatımdan sonra dönüşeceğim insan konusunda bana yardımcı oldu. Belgesel beni çok etkiledi ve reklamcılığın aslında bana göre olmadığını fark ettim.