Şakir Paşa Ailesi'nde şok karar! Dizinin yeni sezonu başlamadan bitti...
Geçtiğimiz sezonun en sansasyonel olaylarının yaşandığı ve konusunun da toplum açısından etik değerlere uygun olmadığı konuşulan Şakir Paşa Ailesi'nde şok eden gelişmeler yaşandı. Dizinin 2. sezonu için çalışmalar başlamıştı ama bir anda yenibir kararla yeni sezon çalışmaları başlamadan bitti.
Bir dönem hem yaşanan talihsizlikler hem de ekran başarısıyla gündem olan Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar dizisi için beklenen ikinci sezon iptal edildi. Medyapım imzalı yapım, ilk sezon boyunca iki farklı yangın vakasıyla sarsılmış, set çalışanı Serkan Sükyan'ın hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşamıştı.
PEŞ PEŞE GELEN YANGINLAR SEZONU GÖLGELEDİ
Dizinin 3. bölüm çekimlerinin ardından plato alanında çıkan ilk yangın nedeniyle sete ara verilmiş, ardından prodüksiyon kaldığı yerden devam etmişti.
Ancak yayın sonrası bu kez Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi'nde bulunan set alanında ikinci bir yangın meydana gelmişti. Bu korkunç olayda set çalışanı Serkan Sükyan yaşamını yitirmiş, yapım ekibi ve oyuncular büyük bir yıkım yaşamıştı.
YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLAMIŞTI AMA KARAR DEĞİŞTİ
Yaşanan felaketlere rağmen ekran macerasını sürdüren dizi, sezon finaliyle birlikte ikinci sezonda devam edeceğini açıklamıştı.