Şakir Paşa Ailesi'nde şok karar! Dizinin yeni sezonu başlamadan bitti...

Bir dönem hem yaşanan talihsizlikler hem de ekran başarısıyla gündem olan Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar dizisi için beklenen ikinci sezon iptal edildi. Medyapım imzalı yapım, ilk sezon boyunca iki farklı yangın vakasıyla sarsılmış, set çalışanı Serkan Sükyan'ın hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşamıştı.