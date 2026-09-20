"Sakın yapmayın!" dedi uyardı: İslam Memiş'ten borsadaki acemi yatırımcıya hayati tavsiye

"İÇİ BOŞ ŞİRKETLERİ KÖPÜRTEREK BALON OLUŞTURDULAR"

Piyasadaki mağduriyetlerin temelinde manipülasyon oyunlarının yattığını belirten Memiş, içi boş veya borçlu olan şirketlerin hisselerinin toplanarak yüksek getiri vaatleriyle köpürtüldüğünü vurguladı. Bu durumun sonucunda patlayan balonların yatırımcılara büyük zararlar verdiğini söyleyen Memiş, fon şirketlerinin ve halka arz süreçlerinin tek bir kurum yerine en az üç farklı kurum tarafından şeffaf ve detaylı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini savundu.