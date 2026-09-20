"Sakın yapmayın!" dedi uyardı: İslam Memiş'ten borsadaki acemi yatırımcıya hayati tavsiye
Borsada SPK'nın 131 fonu tasfiye kararı sonrası dalgalanma sürerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten acemi yatırımcılara kritik uyarı geldi. Kulaktan dolma bilgilerle evini ya da arabasını satıp piyasaya girenlerin panik yaşadığını belirten Memiş, tüm birikimlerin tek bir alana yatırılmaması gerektiğini vurguladı. Yatırımcılara "sepet kültürü" ve uzun vadeli strateji tavsiyesinde bulunan Memiş, birikimleri çeşitlendirmenin şart olduğunu ifade etti.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 131 fonun tasfiyesine karar vermesiyle birlikte piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Toplamda 515 bin yatırımcıyı ve 830 milyar TL’lik hacmi ilgilendiren bu kararın ardından Borsa İstanbul'da günlük bazda %6’ya varan düşüşler görüldü. Süreci değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle acil paraya ihtiyacı olan, evini veya arabasını satarak kulaktan dolma bilgilerle piyasaya giren birikimciler arasında büyük bir panik ve stres yaşandığını dile getirdi.
"KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE ZENGİN OLMA HAYALİ KURMAYIN"
Kısa sürede parasını katlama hayali kuran acemi yatırımcıların finansal okuryazarlık eksikliğine dikkat çeken Memiş, hiçbir sistemin kişileri oturduğu yerden kısa sürede zengin etmek için kurulmadığını hatırlattı. Yıllardır "sepet kültürü" vurgusu yaptığını belirten uzman isim, vatandaşların varlıklarını tek bir yatırım aracına bağlamak yerine mutlaka çeşitlendirmesi ve uzun vadeli stratejilerle hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
"İÇİ BOŞ ŞİRKETLERİ KÖPÜRTEREK BALON OLUŞTURDULAR"
Piyasadaki mağduriyetlerin temelinde manipülasyon oyunlarının yattığını belirten Memiş, içi boş veya borçlu olan şirketlerin hisselerinin toplanarak yüksek getiri vaatleriyle köpürtüldüğünü vurguladı. Bu durumun sonucunda patlayan balonların yatırımcılara büyük zararlar verdiğini söyleyen Memiş, fon şirketlerinin ve halka arz süreçlerinin tek bir kurum yerine en az üç farklı kurum tarafından şeffaf ve detaylı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini savundu.
SÜREÇ ZAMANA YAYILACAK, 2027 DEĞİŞİM YILI OLACAK"
SPK'nın mağduriyetlerin giderilmesi adına 3 aylık bir takvim açıkladığını aktaran Memiş, sürecin hemen birkaç günde çözülemeyeceğini ve zamana yayılacağını belirtti. 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak nitelendiren uzman, 2027 yılının ise hem Türkiye'de hem de küresel finans piyasalarında tüm ezberlerin bozulacağı ve kurumsal yapıların yenileneceği bir "değişim yılı" olacağını öngördü.
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNİ RAFA KALDIRABİLİR
Son olarak makroekonomik gelişmelere de değinen İslam Memiş; yüksek petrol fiyatları, enerji krizleri ve jeopolitik gerilimler nedeniyle Merkez Bankası'nın faiz indirimi adımlarını rafa kaldırabileceğini ve yıl sonuna kadar beklemeyi tercih edebileceğini sözlerine ekledi.