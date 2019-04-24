Sakın suyunu lavaboya dökmeyin! Makarna pişirmenin püf noktası
Öğrenci evlerinin baş tacı, yemek yapmaya üşenenlerin kurtarıcısı olan makarnayı bu zamana kadar çok hafife aldık sevgili okur. Kaynar suya makarnayı ve tuzu atıp 20 dakika pişirdikten sonra süzerek, aslında büyük hata yapıyoruz.. İşte en güzel makarna pişirmenin püf noktası
Makarna pişirmek bizler için 'çocuk oyuncağı'dır. Ancak Avustralyalı şef Stephanie Alexander'a göre birçoğumuz makarnayı yanlış pişiriyor ve lezzetsiz bir şekilde yiyoruz.
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En iyi aşçılar, haşlanan makarnanın suyunu lavabonun içine boşaltmak yerine bu suyun bir kısmını sos yapımı için saklıyor. Tuzlu ve su, makarnaya kremsi bir doku katarak lezzetini de ikiye katlayacağını söylüyor profesyonel şefler.
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Alexander yapılan ikinci hatanın ise makarnanın yıkanması olduğunu belirtiyor. Genelde bizler, makarnayı haşladıktan sonra süzer ve hemen ardından soğuk suyun altında yıkarız.
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Bu işlemi neden yaptığımız hakkında bir fikrim yok açıkcası sevgili okur :)
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