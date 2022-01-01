Sakın bunu yapmayın! Piyasa uzmanı İslam Memiş net konuştu: Altına imzamı atarım
1 Ocak 2022 dolar ve altın güne yükselişle başladı. Gram altın 780 lira seviyesinde işlem görürken dolar da 13,25 liradan alıcı buluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'panik yapmayın' uyarısında bulundu. "Yüksek maliyet yapanları kollayacağım. Benim hayalim büyük. " diyen Memiş yakında müjde vereceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nin ardından, dolar ve euroda düşüş yaşanmıştı. Son günlerde tekrar yükselişe geçen dolar, hafta sonunun ilk gününe yüzde 0,56 oranında değer kazancıyla giriş yaptı. Dolar alış fiyatı 13,25 TL, satış fiyatı 13,25 TL oldu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Memiş şunları söyledi:
-Geçen hafta yüzde 50 alım yapanlar bana göre iyi bir karar verdi. Dövizle ticaret yapanlar ya da dövize ihtiyaç duyanlar...
"Panik alımı yapmayın"
-Dolar TL kurunda düşüş öngörüyorum. Tuzaklara kanmayın. Panik alımı yapmayın uyarılarım vardı.
-Dolar tarafında yüksekten maliyet yapmış olan yatırımcısı 13 seviyesi üzerindeki rakamları veya önümüzdeki hafta 13.80 denemesi olursa bunu kısa vadede fırsata çevirebilir. Bana göre 10 lira seviyesi olma ihtimali çok kuvvetli.