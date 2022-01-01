Sakın bunu yapmayın! Piyasa uzmanı İslam Memiş net konuştu: Altına imzamı atarım

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Memiş şunları söyledi:

-Geçen hafta yüzde 50 alım yapanlar bana göre iyi bir karar verdi. Dövizle ticaret yapanlar ya da dövize ihtiyaç duyanlar...