'Sakın bana özenmeyin' deyip en büyük pişmanlığını itiraf etti! Son haliyle Seren Serengil şaşırttı
Geçirdiği sağlık sorunlarıyla zor günler geçiren 50 yaşındaki Seren Serengil'in son hali hayranlarını şaşırttı. Serengil en büyük pişmanlığıyla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz günlerde aniden fenalaşıp hastanelik olan Serengil, koltuğunu Deniz Akkaya’ya kaptırmamak için ameliyatını sezon finaline kadar erteleyerek Söylemezsem Olmaz programına katılmıştı.
Su içmediği için ve geçirdiği zayıflama operasyonlarının ardından safra kesesinde ve böbreklerinde sorun yaşadığı öğrenilen Serengil, son olarak yine sağlığını hiçe sayarak ve ameliyatını daha ileri bir tarihe ertelemişti.
Kilo vermesi durdurulamayan Serengil, 70 kilodan 46 kiloya kadar düşmüştü.
Hastane odasından fotoğraf paylaşan Serengil, yaşadığı pişmanlığı sosyal medya hesabında takipçileriyle şu sözlerle paylaştı: