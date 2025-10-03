Sakatlığını yeni atlatan Osimhen hakkında korkutan gelişme
Sakatlığını yeni atlatan Victor Osimhen, Nijerya'nın Lesotho ve Benin maçlarının kadrosuna çağrıldı. Daha önce milli takımda sakatlanan yıldız golcünün yeniden risk alması Galatasaray taraftarında endişe yarattı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sakatlığını yeni atlatmasının ardından milli takımına davet edildi.
Nijerya Milli Takımı, 10 Ekim'de Lesotho ve 14 Ekim'de Benin ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıklarken, listede Osimhen'in de adı yer aldı.
GALATASARAY CEPHESİNDE TELAŞ
Geçtiğimiz haftalarda Nijerya formasıyla yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Osimhen, Liverpool maçında yeniden ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Henüz tam olarak hazır olmadığı düşünülen yıldız futbolcunun milli takım kadrosuna çağrılması, Galatasaray cephesinde endişeye yol açtı.