Sakarya'daki orman yangınında durum fena! Geyve'de alevler evleri sardı
Sakarya'da dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Geyve ilçesinde çıkan yangın nedeniyle iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevler hızla yayıldı ve bazı evleri sardı. Ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor. İşte Sakarya'da son durum...
Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Alevlerin yayılması üzerine tahliye edilen Taşoluk ve Hacılar mahallelerinde de itfaiyenin kepçe, arazöz ve iş makineleriyle çalışması devam ediyor.
Tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'nde alevlerin sardığı 3 evde ekipler söndürme çalışması yapıyor. Hayvanların güvenli bölgeye alındığı mahallede, köy sakinleri de çalışmalara yardım ediyor.
Bölgeye çevre il ve ilçelerden de gelen Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve yardım kuruluşlarının çalışması sürüyor.