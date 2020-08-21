Sakarya'da yılın domates rekoru! Ata tohumu tartıda fena bastı

"Bana 1 kilo 106 gram geldiğini söyleyince şaşırdım"

"Bu sene domatesleri topladım 2-3 tanesini oğluma verdim şunları bir tartar mısın dedim. Oğlum domatesin ağırlığını tahmin etmemi istedi. Ben de 600 ila 700 gram arası gelir dedim. Bana 1 kilo 106 gram geldiğini söyleyince şaşırdım. Diğerlerinde 300 ila 600 gram da gelen vardı ama bu domates bu senenin rekoru oldu"