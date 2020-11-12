Sakarya'da yerini sadece bir kişiye söyledi! Hayatını kararttı
SAKARYA’da bir kişi yaklaşık bir yıldır aynı evde kaldığı ve ev alma hayali kuran arkadaşa hayatının şokunu yaşattı.
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde oturan ve bir fabrikada çalışmakta olan 36 yaşındaki Celal Yardımcı’nın, aynı evde yaklaşık bir yıl kaldığı arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Celal Yardımcı isimli vatandaşa, kendisini Emin Akpınar ismi ile tanıtan kişinin asıl kimliğinin Ferdi Ustabaş olduğu ve daha öncesinde de dolandırıcılıktan suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Yaklaşık 10 yıl boyunca ev almak için biriktirdiği 130 bin lirasının, ev arkadaşı tarafından çalındığını iddia eden Yardımcı, kayıplara karışan kişinin aynı şekilde sahte kimlikle başka insanları da dolandırıyor olabileceğine dikkat çekerek, şahsın biran önce yakalanabilmesi için yetkililerden yardım istedi.
2020 yılı Ocak ayında meydana gelen olayın üzerinden 10 ay geçti. Konuyu polis ekiplerine bildiren Yardımcı, hala daha yaşadığı olayın şokunu atlatamadı. Ocak ayında dava açtığını belirten Yardımcı, pandemi döneminde mahkemelerin ertelenmesinden dolayı ilk celsenin Aralık ayında başlayacağını dile getirdi.
Eve bakmak ile yetiniyor: Dolandırıldığı günden sonra maddi ve manevi sıkıntılarının yanı sıra psikolojik sıkıntılarda yaşadığını belirten Yardımcı, gece rüyalarında güvendiği arkadaşı tarafından dolandırıldığını ve emeğinin dakikalar içerisinde gittiğini bu nedenle korkarak uyandığını dile getirdi. Güvenerek aynı evi paylaştığı arkadaşı tarafından dolandırılan vatandaş, şimdi ise hayalini kurduğu eve bakmak ile yetiniyor.