Sakarya'da yerini sadece bir kişiye söyledi! Hayatını kararttı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde oturan ve bir fabrikada çalışmakta olan 36 yaşındaki Celal Yardımcı’nın, aynı evde yaklaşık bir yıl kaldığı arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Celal Yardımcı isimli vatandaşa, kendisini Emin Akpınar ismi ile tanıtan kişinin asıl kimliğinin Ferdi Ustabaş olduğu ve daha öncesinde de dolandırıcılıktan suç kaydı bulunduğu öğrenildi.